Giudice Sportivo, Promozione: sono tredici i giocatori squalificati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 9/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
ZUCCHELLI ALESSANDRO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
CONTI LORENZO (MAGRA AZZURRI)
ACCAME MARCO (SOCCER BORGHETTO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
TESTINI VINCENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)
MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ZUCCARELLI GIUSEPPE (MAGRA AZZURRI)
FABIANI PAOLO (MAROLACQUASANTA)
REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
MONTE FABRIZIO (NEW BRAGNO CALCIO)
MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PROVENZANO DENIS (BORZOLI)
BERTONATI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)
DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)
DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)
CASTAGNARO MARCO (MAROLACQUASANTA)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GASHI FABIAN (GOLFO DIANESE 1923)
A fine gara, continua a protestara nei confronti del ddg.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)
CUCURNIA NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (III INFR)
DELGADO GAMARRA OSWALDO (BORZOLI)
GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)
FRANCHINI FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)
PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)
MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
ZUNINO ELIA (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
BELLA SALVATORE (BAIA ALASSIO CALCIO)
MANDRACCIA GABRIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)
MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
CAPPANNELLI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CAVALLONE PIETRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ROSSI GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)
FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)
BERTONATI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)
DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MARCHESINI PAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)
GALLO FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)
COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)
LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)
NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)
GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)
SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PELLEGRINO GILBERTO (BAIA ALASSIO CALCIO)
RODRIGUEZ MEJIA ALESSIO F. (BAIA ALASSIO CALCIO)
ROSATI LUCA (BORZOLI)
MURATI WESLEY (CADIMARE CALCIO)
CROCE SAMUELE (CARCARESE)
COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ROCCA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)
GASHI FABIAN (GOLFO DIANESE 1923)
MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
TOSO VALENTINO (LEVANTO CALCIO)
DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)
SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)
GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
MACCHIONI ROBERTO (MAGRA AZZURRI)
CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)
CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)
CASTAGNARO MARCO (MAROLACQUASANTA)
GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)
TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)
ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)
PIROLI NELSON (PRAESE 1945)
TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)
PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)
LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)
DURAND GIOVANNI (VALLESCRIVIA 2018)
IARDELLA LUCA (VALLESCRIVIA 2018)