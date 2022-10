Calcio. Promozione, nessun guizzo alla Natta: Celle Varazze-Ceriale finisce senza reti

CELLE VARAZZE - CERIALE 0-0

Finisce 0-0 all'Olmo-Ferro, Celle Varazze e Ceriale portano a casa un punto a testa. Gara sbiadita e senza sussulti.

93' Ceriale dalla bandierina, l'assistente aveva segnalato rimessa dal fondo, ma il direttore di gara ha subito invertito la decisione. Nel complesso un arbitraggio che non raggiunge la sufficienza a livello di gestione

90' cinque minuti di recupero

89' Ogliari in ripartenza entra in area ma, secondo il direttore di gara, commette fallo su Fazio. Ammonito per proteste l'attaccante biancoblu.

87' ultimi spiccioli di partita, non si sblocca la situazione

80' Ogliari in diagonale trova la pronta respinta di un difensore avversario, l'azione prosegue con la sfera che giunge sui piedi di P. Cavallone, ma il numero venti di casa non riesce a trovare la zampata vincente per battere Vinci

75' Cappannelli si libera col sinistro al limite, ma il centrocampista biancoblu manca completamente scivolando a terra, sembra sempre più una partita destinata allo 0-0

72' entra anche Caruso, richiamato in panchina Bottino

66' Ogliari entra in campo al posto di G. Cavallone

65' Piana da fuori, pallone in rimessa laterale... Poca qualità alla Natta oggi

64' Repetto rischia qualcosa sul pressing di Condorelli, Ceriale che pian piano sembra alzare il proprio raggio d'azione

62' Fazio rileva Kuci, inizia la girandola di cambi

60' Monteforte ammonito per proteste, gioco spezzettato in questa fase

57' problema a un dito per Hamati, al suo posto entra Bonifazio

55' Ceriale pericoloso con un'azione prolungata sulla sinistra, si salva in qualche modo Repetto prima che l'arbitro fischi un fallo in attacco alla squadra di Brignoli

49' dalla parte opposta ci prova dalla bandierina anche il Ceriale, soluzione corta tra Piazza e Buonocore, traversone in mezzo e respinto ancora da Durante

48' Durante raccoglie la respinta corta della difesa ospite, sassata di prima intenzione che si alza velocemente senza inquadrare la porta

47' subito un cartellino sventolato all'indirizzo di Marquez, punizione a favore del Celle Varazze con il colpo di testa di Piazza ad anticipare Severi pronto a colpire di testa da pochi passi

46' si ricomincia, nel Celle dentro P. Cavallone al posto di Colombo

SECONDO TEMPO

45' squadre troppo scolastiche in questi primi quarantacinque minuti, manca un guizzo, una giocata di qualità che possa sbloccare lo 0-0. Si va al riposo, tra poco il racconto della ripresa

44' calibra male il destro a giro da fuori Bottino, sfera alle stelle

43' guadagna una sorta di corner corto la formazione di Monteforte, anche in questo caso prevale la linea difensiva avversaria

41' Ceriale dalla bandierina con Piazza, fa buona guardia sul primo palo la difesa di casa

37' non certo una partita memorabile fin qui, nessuna nitida occasione da rete con i portieri impegnati in semplici interventi di ordinaria amministrazione

34' ammonito Condorelli, primo giallo della gara

33' rasoiata di Bottino dal limite, Vinci para in due tempi. Più Celle Varazze che Ceriale in questa fase, anche se agli uomini di Monteforte manca un pizzico di incisività negli ultimi venti metri

28' Buonocore in verticale a cercare l'inserimento di Marquez, Repetto in uscita anticipa l'attaccante e subisce anche fallo

24' Hamati si libera di un paio di avversari e calcia da fuori senza centrare lo specchio, numerosi i tentativi dalla distanza da parte dei ponentini

20' "Siamo troppo bassi!" urla mister Brignoli ai suoi, il tecnico del Ceriale non è soddisfatto dell'atteggiamento della squadra

18' Mancini riceve palla e si gira velocemente calciando di prima senza impensierire Vinci

16' da esterno a esterno, Durante cerca la testa di Gaggero sul secondo palo, fa buona guardia Di Fino che anticipa il numero due biancoblu

15' Piazza a giro dal vertice dei sedici metri, telefonato per Repetto che blocca senza problemi

14' Celle Varazze ancora impreciso dalla trequarti in su, stanno cercando l'intesa giusta i vari Mancini, Cavallone e Bottino

13' ancora Buonocore, questa volta dal limite dell'area piccola, mancino troppo strozzato che si perde a lato, ma è un Ceriale che quando affonda dà sempre l'idea di essere pericoloso

11' veloce ripartenza della squadra di Brignoli, rasoterra velenoso da parte di Hamati che non termina distante dal palo sinistro della porta difesa da Repetto

10' Cavallone apre a destra per Mancini, cross basso a cercare Durante sul secondo palo, ma Vinci in presa bassa evita guai peggiori

7' Monteforte e Brignoli si fanno subito sentire a gran voce, squadre che cercano di muovere la palla velocemente da una parte all'altra

6' Buonocore tenta la conclusione da fuori col sinistro, c'è la ribattuta della difesa di casa che allontana la minaccia

1' l'arbitro dà il via alla gara, completo bianco con maniche scure per il Celle, Ceriale in tenuta blu elettrico

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Repetto, Gaggero, Rossi, Severi, Cappannelli, Colombo, Durante, Piana, Bottino, Cavallone A., Mancini

A disposizione : Fois, Doffo, Perata, Caruso, Bisio, Polito, Piacentini, Ogliari, Cavallone P.

Allenatore : Monteforte

CERIALE: Vinci, Naoui, Di Fino, Condorelli, Kuci, Schirru, Oses, Buonocore, Marquez, Piazza, Hamati

A disposizione : Farrauto, Fazio, Cigliutti, Gloria, Sardo, Secco, Farinazzo, Bonifazio, Nida