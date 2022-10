Il consigliere comunale di Vallecrosia Perri: "Non c’è nessun progetto per il campo Zaccari” (Foto e video)

“Ad oggi non c’è nessun livello di progettazione per il campo Zaccari” - annuncia il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri dopo aver incontrato le società sportive che utilizzano abitualmente la struttura del campo Raul Zaccari a Camporosso.

I quattro comuni interessati, di cui Vallecrosia è capofila, non hanno perciò realizzato un progetto da presentare alla Regione Liguria per poter ottenere i fondi necessari per riqualificare la struttura sportiva di via Braie. “E’ una situazione che non riusciamo a capire” - aggiunge Perri - “Alla luce del fatto che dopo una serie di incontri, disponibilità e volontà di mettere mano al campo Zaccari, ad oggi purtroppo abbiamo scoperto, dopo aver fatto una richiesta al comune di Vallecrosia, comune capofila che si sarebbe dovuto prendere l’impegno con gli altri comuni di realizzare un progetto di riqualificazione e di ristrutturazione del campo Zaccari, che non c’è nessun livello di progettazione, quindi vuol dire che siamo proprio allo stato di stallo completo”.

“Ci è stato scritto, proprio materialmente, su un documento che ad oggi non c’è nessun livello di progettazione eppure quattro mesi fa c’eravamo presi tutti l’impegno, comuni per primi, che avrebbero fatto velocemente questo progetto e l’avrebbero consegnato in Regione Liguria per poter avere e trovare dei canali di finanziamento per poter iniziare questa riqualificazione, ma non è successo", ribadisce Perri che continua, “Ho incontrato anche le associazioni sportive che mi hanno confermato che questo progetto loro non l’hanno mai visto, quindi anche loro stimoleranno le amministrazioni e si chiedono come mai siamo rimasti fermi quattro mesi, perché non è possibile. Se c’è veramente l’interesse, come lo abbiamo noi, si faccia velocemente un progetto finanziabile, affinché sia pronto entro quindici giorni, in maniera tale che possa essere depositato in Regione Liguria per poter trovare le risorse e iniziare a mettere mano a questo campo dove ruotano oltre mille ragazzi di diverse associazioni, che sono molto importanti per il nostro comprensorio”.