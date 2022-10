Calcio, Albenga. Marco Ferrante diventa ufficialmente un nuovo dirigente bianconero

Gli occhi più attenti, soprattutto quegli degli appassionati del calcio degli anni 90, non avranno fatto fatica a riconoscere la figura di Marco Ferrante all'Annibale Riva.

L'ex centravanti del Toro ha affiancato la dirigenza dell'Albenga in questa prima fase della stagione, ma oggi è arrivato l'annuncio dell'ingresso ufficiale all'interno dei quadri bianconeri.

"L’ A.S.D. Albenga 1928, comunica che Marco Ferrante, dirigente sportivo ed ex calciatore professionista che ha militato in varie squadra di serie A tra le quali Torino, Napoli, Bologna, Inter, da oggi entra a far parte dello staff dirigenziale della prima squadra.

A Marco, il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte del presidente Simone Marinelli, dei soci e di tutta la società".