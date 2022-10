Calcio. Ricorso Nolese, non omologato il 2-1 del Borgio Verezzi contro i biancorossi

Con la pubblicazione del comunicato della delegazione di Savona, è emersa la mancata omologazione del risultato di Borgio Verezzi - Nolese.

Sul rettangolo verde è maturato il 2-1 a favore dei rossoblu, ma i biancorossi hanno presentato ricorso.

La prossima settimana il pronunciamento.

La nota:

GARE DEL CAMPIONATO – SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 23/10/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/10/2022 BORGIO VEREZZI - NOLESE R.G. 1946 2001

Si soprassiede all'omologazione del risultato della gara in epigrafe visto il ricorso presentato nei termini dalla società Nolese per cui verrà assunta decisione il prossimo 3 novembre con termine al giorno 2/11 in favore della società Borgio Verezzi per far pervenire a questo Giudice eventuali memorie difensive.