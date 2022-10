Rugby. I risultati delle liguri, Savona a riposo

In Serie A è stata un’altra giornata da dimenticare per le due squadre liguri impegnate nella quinta giornata del girone di andata. Due nuove battute d’arresto, oltre tutto senza incamerare punti bonus difensivi. Il CUS è letteralmente capitolato ad Alghero (41/12) siglando solo due mete con il pilone Andrea Bortoletto e con il giovane Enrico Satta (classe 2004), e le due trasformazioni di Brendon Mandivenga, mentre al CarliniBollesan la Tossini Pro Recco, dopo un primo tempo chiuso sul (7/15), e con ancora qualche speranza di rimonta, gli ospiti bresciani dei Centurioni hanno preso il largo, conquistando il bonus offensivo e piazzandosi così al secondo posto in classifica. E’ un momento molto delicato per le due compagini liguri, appaiate all’ultimo posto in graduatoria a zero punti, ma avendo ancora ben diciassette giornate programmate, la speranza di rimonta per entrambe è ovviamente ancora possibile! Domenica prossima turno di pausa in Serie A, si riprendera’ domenica 13 novembre con CUS Genova – ASR Milano e CUS Milano – Pro Recco. Per il Savona di Serie B oggi era prevista una giornata di riposo, e così anche per la Serie C regionale ed i campionati giovanili.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 5)

Tossini ProRecco – Promotica I Centurioni 14/37

Amatori Alghero – CUS Genova 41/12

A.S.R. Milano – Biella 28/31

Noceto – Parabiago 6/22

TK GROUP VII Torino – CUS Milano 33/23

Parma in pausa programmata.

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 22, I Centurioni 18, Noceto e Parma 17, CUS Milano e TK GROUP VII Torino 12, Alghero 9, Biella 7, A.S.R. Milano 6, Pro Recco e CUS Genova punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (IV GIORNATA)

Piacenza – Bergamo 40/35

Unione Monferrato – Tutto Cialde Lecco 21/8

Olbia – Varese 22/24

Amatori&UnionMilano – Ivrea 33/0

Amatori Capoterra – Probiotical Novara 57/3

Savona in sosta programmata.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 20, Capoterra 19, Piacenza 15, Lecco e Union Monferrato 14, Ivrea, Bergamo e Varese 5, Savona ed Olbia 1 , Novara punti 0.

UNDER 15 PRIMA FASE (IV GIORNATA)

Al Fontanassa/Savona:

CUS Genova2 - CFFS Vespe Cogoleto 7/7, CUS Genova2 – Pro Recco 33/0, CFFS Vespe Cogoleto – Pro Recco 24/0.