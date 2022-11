Basket. Ecco cos'ha raccontato il weekend cestistico per le squadre liguri

Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver e Serie D, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.





Una vittoria e una sconfitta per le liguri impegnate in Serie A2 femminile. Terzo successo stagionale per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Sansalone 12, Pobozy 12), capace di acciuffare i due punti all’ultimo respiro al PalaPagnini grazie a una tripla della sua capitana, Alice Sansalone, che regola così le Panthers Roseto di Coach Romano (Kelly 20, De Marchi 15). Sconfitta invece per la Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Templari 10, Pini 10), superata in Sicilia da Alma Patti di Coach Buzzanaca (Botteghi 27, Pilabere 17). Una compagine, quella isolana, che aveva eliminato le spezzine al primo turno di Playoff nella passata stagione.





ALMA PATTI vs CESTISTICA SPEZZINA 68-55

AMATORI SAVONA vs PANTHERS ROSETO 60-58





Quattro vittorie su quattro per le compagini liguri impegnate nei campionati interregionali. Per quanto riguarda le competizioni piemontesi spicca la vittoria del Basket Pegli di Coach Conte (Camarda 18, Ranisavljevic 15), capace di strappare i due punti alla Sportarea contro il Granda College Cuneo di Coach Persico (Ngamene 19, Grosso 16), remake della finale di Serie B femminile della passata stagione. Processata la sconfitta nel big match di Serie C Gold contro Collegno, ritorna subito alla vittoria la Next Step Rapallo di Coach Bruno (Delibasic 22, Usmane 14), vittoriosa al PalaCarrino di Chiavari contro l’Arona Basket di Coach Petricca (Nebuloni 20, Cesani 17).





Per quanto riguarda le liguri nei campionati toscani, invece, continua la marcia dell’Academy La Spezia di Coach Bonanni (Gioan 16, Tosi 12), vincente anche in casa contro il Baloncesto Firenze di Coach Scano (Goracci 10, Donadio 8), al termine di una sfida mai in discussione. Vittoria all’overtime, infine, per la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Balciunas 28, Vignali 20), trascinata da una prestazione superba del suo giocatore lituano. Al PalaSprint i Bianconeri strappano i due punti contro Dany Basket Quarrata (Riccio 29, Regoli Fe. 17).





TARROS LA SPEZIA vs DANY BASKET QUARRATA 85-82 d.t.s.

NEXT STEP RAPALLO vs ARONA BASKET 77-68

ACADEMY LA SPEZIA vs BALONCESTO FIRENZE 74-41

GRANDA COLLEGE CUNEO vs BASKET PEGLI 73-75





In Serie C Silver la vetta è al momento condivisa dalle stesse due squadre della scorsa settimana, entrambe a punteggio pieno: dalla Pallacanestro Sestri di Coach Guida (Cavallaro 26, Pittaluga 15) e dal CUS Genova Basket di Coach Pansolin (Pasqualetto 19, Vallefuoco 13). Seagulls vincenti in una sfida dal sapore “nostalgico”, disputata in quello che è stato il loro campo di casa per varie stagioni: il PalaFigoi. La sfida contro il MY Basket Genova di Coach Innocenti (Zito 17, Giacomini 13) è stata infatti teatro dell’inaugurazione del nuovissimo parquet della palestra. Sfida intensa al PalaCorradi quella conquistata invece dagli Universitari contro il Basket Pegli di Coach Conforti (Nsesih 28, Zaio M. 13), risoltasi solamente nell’ultima frazione.





Segue in classifica il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello (Matthews 29, Mensah 14), vittorioso al PalaSport sammargheritese contro la Virtus Genova (Bianco 14, Mozzi 14, Vavassori 14), allenata da Davide Caorsi a causa della squalifica di Dario Caorsi, ferma ancora a zero punti. Così come è ferma ancora a zero punti anche l’Ardita Juventus di Coach Chiesa (Micali 16, Brocca 12), superata al PalaDamonte dal Cogoleto Basket di Coach Robello (Bruzzone C. 20, Rollo 12). Successo esterno, infine, per il Basket Loano di Coach Taverna (Martino 16, Bussone 13), vittorioso di misura contro l’Auxilium Basket di Coach Pezzi (Pedemonte 11, Costacurta 11). Riposava la Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli.





MY BASKET GENOVA vs PALLACANESTRO SESTRI 59-69

BASKET PEGLI vs CUS GENOVA BASKET 66-69

AUXILIUM BASKET vs BASKET LOANO 58-60

TIGULLIO SPORT TEAM vs VIRTUS GENOVA 72-65

COGOLETO BASKET VS ARDITA JUVENTUS 75-70