Volley, Serie C. L'Albenga Volley di spessore contro l’O.F. Vasco Lanfranchi, Cavallaro: "Grande gioco di squadra, questa è la strada giusta"

Prosegue la striscia di successi per l’Albenga Volley, la squadra di Siccardi fa tre su tre e resta al comando, insieme al Celle Varazze, battendo tra le mura amiche l’O.F. Vasco Lanfranchi. E’ soddisfatta dalla prestazione Federica Cavallaro: “È stata una bella partita, ci siamo divertite” – spiega la giovane banda classe 2003 – “Siamo riuscite da subito a partire con la giusta grinta e infatti il nostro gioco ha impedito alle avversarie di poter di fare il proprio. È stato davvero un gioco di squadra perché tutte hanno dato una mano a raggiungere l’obiettivo desiderato. Ovviamente abbiamo ancora tanto su cui lavorare, come continuità in battuta, palla campo quando serve oppure ricezione e difesa, che agevolino il palleggio. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon campionato e se continueremo a impegnarci con costanza e determinazione ne usciremo sicuramente soddisfatte”.

Il prossimo avversario si chiama Virtus Sestri, ma per le biancoblù è solo la prima di tante altre battaglie: “L’impegno, la fatica e la voglia di allenarsi sono gli aspetti principali per poter mantenere un ritmo alto a livello di gioco. Il tutto è valorizzato dall’armonia che c’è in squadra, il piacere e il divertimento di giocare insieme. Queste vittorie ci hanno sicuramente rafforzato e al contrario di come si possa pensare non caleremo la nostra attenzione, ma anzi, cercheremo di fare sempre meglio. Vedo questa stagione come una grande opportunità per far vedere quello di cui siamo capaci”.