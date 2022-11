Volley, Serie D. Il Tweener Andora vince ancora ma non si monta la testa, coach Ammendola: "Il pubblico la nostra arma in più"

Non smette di stupire il Tweener Andora, la squadra di coach Alessia Ammendola conquista un altro successo, questa volta sul campo di casa contro il Controcorrente NPL. Soddisfatta l’allenatrice biancoblù, che comunque mantiene i piedi per terra:

“Vincere in casa è sempre importante e domenica ci siamo riuscite di nuovo. Era fondamentale portare a casa i tre punti per confermare il buon percorso che stiamo facendo e per consolidare gli automatismi della squadra. Il nostro pubblico è stata l’arma in più e speriamo che continui a sostenerci anche nelle prossime partite. Ora ci prepariamo per affrontare sabato in trasferta il Cogovalle e poi ci attende un calendario difficile con le sfide interne con Albisola e Carcare e la trasferta di Quiliano”.