Giudice Sportivo, Promozione: sanzioni pesanti nei due gironi, sei turni a Rossi, quattro a Barreto

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 30/10/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

CADIMARE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutto il secondo tempo insultavano la terna arbitrale, protestando contro ogni decisione e chiamando a gran voce il termine della gara.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIAPPAROLI DOMENICO (PRAESE 1945)

FRANZONE MARCO (PRAESE 1945)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCIOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMIRANTE SALVATORE (LITTLE CLUB JAMES)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BARRETO ALVAREZ JHONEIDER (SAN DESIDERIO)

A gioco fermo, prendeva ripetutamente a calci un avversario finito a terra dopo uno scontro di gioco, che, comunque,proseguiva la gara(sanzione aggravata per la proditorietà del gesto, trovandosi l'avversario a terra.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRIMOCERI STEFANO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DELLATOMMASINA LUCA (CADIMARE CALCIO)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

DELICE MELIH (GOLFO DIANESE 1923)

VELATI MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

ROSSI FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

Al fischio finale,esultava in maniera provocatoria verso la panchina ospite e, dopo essersi rialzato per aver subito una spinta da un calciatore ospite,lo colpiva con un calcio che impattava un suo braccio;lo stesso,in seguito al calcio subito,riportava dei graffi al braccio medesimo(sanzione aggravata,in quanto il fatto accadeva a fine gara.)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

Al fischio finale correva verso la panchina locale e spingeva un avversario facendolo cadere a terra,senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IMPERATRICE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONELLI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ESPOSITO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

PESCIO ANDREA (LEGINO 1910)

BERTONATI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)

RAVERA PIETRO (BORZOLI)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

URUCI RIGERS (LEGINO 1910)

PAONESSA SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

BAHRI ISSA (MARASSI 1965)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

RICCIARDULLI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

STILO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TEMPERINI JAMES P. (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CALVINI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

PARODI FRANCESCO (SAMPIERDARENESE)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

TAGGIASCO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

LINALE DAVIDE (CAPERANESE 2015)

ALO SIMONE (CARCARESE)

CANAPARO LUCA (CARCARESE)

BISIO ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DE FILIPPI LUCA (LEVANTO CALCIO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

BERNIERI RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

COLOMBA ALESSIO (MARASSI 1965)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)

BOLIA MARCO (PIETRA LIGURE 1956)

TOSI EMANUELE (PRAESE 1945)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

SIGNORASTRI DIEGO (SAMPIERDARENESE)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

FOSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

IRACI DANIELE (SERRA RICCO 1971)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

D AIUTO ANDREA VICTOR (SOCCER BORGHETTO)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018