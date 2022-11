Calcio, JunioresEEccellenza. Al Finale serve mezz'ora, il Pietra ci crede fino in fondo ma non basta: il derby finisce 3-1

FINALE-PIETRA LIGURE 3-1 (2' Vierci, 21' Talka, 26' rig. Olivieri - 59' Benini)

45'+5' Finisce qui, il Finale vince 3-1.

45'+4' Colombo cerca con un pallone liftato Ferlaino, anticipa Marangi che spazza.

44' Azione convulsa nell'area giallorossoblu che la direttrice di gara alla fine sbroglia decretando il calcio di punizione in favore dei padroni di casa.

43' Esaurisce le sostituzioni anche il Pietra con Zakrevskyi che rileva Benini.

42' Ultima sostituzione per il Finale con Cafarotti al posto di Talka.

39' Nel Finale entra Castrofilippo per un esausto Gagliano. Per il Pietra Colombo sostituisce Vignone.

37' Protagonista Barelli che riesce con un doppio intervento quasi alla disperata a evitare la quarta marcatura finalese.

34' Nel Finale entra Trevisani, va fuori Vierci.

29' Tiro da lontano per Gagliano, palla alta. È il secondo tentativo con la stessa sorte per il numero otto giallorossoblu in pochi minuti.

24' Sciupa il contropiede il Finale, riparte il Pietra che trova largo Benini ma il tiro del numero dieci in condizione di precario equilibrio è facile preda di Mondino.

23' Si divora l'occasione del poker Bertorello che è troppo lezioso davanti alla porta e spara a lato.

21' Intervento duro su un avversario, ammonito Asteggiante.

20' Cambia anche mister Saccone: Bertorello subentra a Olivieri.

17' Terza sostituzione tra le fila pietresi: Marino fuori per Ferrari.

14' ACCORCIA IL PIETRA! Difesa del Finale immobile, Benini si fa trovare pronto nell'inserimento e con un preciso diagonale supera Mondino.

9' Fiammata offensiva del Pietra in un secondo tempo partito in generale al piccolo trotto nel ritmo complessivo del match. Benino prova il cross per Ferlaino, Mondino intercetta in uscita alta.

1' Una sostituzione per parte. Nel Finale dentro Renda per Arzarello, per il Pietra Caprino per Signorello.

SECONDO TEMPO

45'+10' Benini cerca la porta con una punizione dal limite, palla a lato e qui si chiude la prima frazione.

45'+7' Conclusione tentata dalla lunga distanza per Signorello, Mondino blocca.

45' Altro scontro con due giocatori a terra. Ci saranno 6' di recupero.

42' Lascia il campo in barella Pollero applaudito da tutti i ragazzi. Al suo posto entra Ferlaino.

40' Problemi a una spalla per Pollero del Pietra, in campo anche i sanitari.

37' Sponda di Olivieri per Gagliano, conclusione di prima intenzione che Barelli blocca.

34' Pareggia il conto degli ammoniti il Pietra, giallo per Benini.

30' Qualche problema per Folco, mister Ballone ne approfitta per dare nuove indicazioni ai suoi e passare alla difesa a 3.

26' TRIS DEL FINALE! Rigore molto contestato dalla formazione pietrese per un contatto dubbio in area, dal dischetto Olivieri non sbaglia.

21' RADDOPPIO FINALE! Talka si fa trovare libero sul fronte sinistro dell'attacco e, dall'angolo dell'area, prende la mira per battere sul palo opposto Barelli.

20' Prova a scuotere i suoi cercando il tiro Asteggiante, ma la conclusione è fuori misura.

19' Deve usare le cattive Arzarello per fermare Bignone, ammonito.

15' Fa il diavolo a quattro Vierci nell'attacco finalese, scarico per Gagliano che però dal limite si fa respingere la conclusione da un difensore avversario.

9' Sbaglia in impostazione il Pietra, Vierci riconquista palla ma si fa ingolosire troppo presto e frettolosamente dal tiro. Palla altissima.

5' Prova a riorganizzarsi la squadra di mister Ballone dopo lo svantaggio subito, lo fa attraverso il palleggio. Padroni di casa tutt'altro che spettatori però.

2' FINALE IN VANTAGGIO! Vierci tenta la conclusione anche se da posizione defilata sul primo palo, Barelli battuto.

1' Squadre schierate in campo, si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le formazioni scelte dai due tecnici

FINALE: Mondino; Costantino, Marangi, Chiarlone, Arzarello, Gagliano, Talka, Shpuza, Vierci, Pesce, Olivieri.

A disposizione: Acojocaritei; Castrofilippo, Trevisano, De Leo, Cafarotti, Bertorello, Renda.

Allenatore: P. Saccone.

PIETRA LIGURE: Barelli; Aicardi, Marino, Asteggiante, Folco, Gerosa, Vignone, Rimassa, Pollero, Benini, Signorello.

A disposizione: Martinetti; Ferrari, Mallarino, Caprino, Colombo, Zakrevskyi, Ferlaino, Delmonte, Badano.

Allenatore: L. Ballone.

A pochi mesi dall'ultimo acceso incontro, soprattutto nell'extra campo, riecco che il derby del medio ponente savonese tra Finale e Pietra Ligure torna a fare capolino nei taccuini degli appassionati di calcio dilettantistico.

Di fronte non vi saranno però le prime squadre ma le rispettive Juniores d'Eccellenza, coi giallorossoblu secondi in classifica a quota sedici punti che puntano a consolidarsi in quella zona salvezza da cui invece i biancocelesti, a quota dieci, cercano di allontanarsi.