Bisognerà attendere la fine del mese per avere il risultato finale di Veloce - Vadese, sospesa al termine del primo tempo per l'infortunio occorso al direttore di gara.

La partita riprenderà dal risultato fissato al momento della sospensione, con gli azzurrogranata di Tony Saltarelli in vantaggio per una rete a zero (il gol è di Crocetta).

Il Comitato Regionale Ligure ha calendarizzato il match il prossimo 23 novembre, alle 20:30, nella cornice dello stadio Levratto.