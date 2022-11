Calcio, Seconda Categoria. Due anticipi oggi pomeriggio nel girone A, al Ruffinengo Legino B - Villanovese

Non ci sarà solo la Prima Categoria a catalizzare l'attenzione nel corso del pomeriggio.

A ridosso della serata avremo anche l'esito dei due anticipi della quarta giornata di Seconda Categoria A, con il Legino B e la Villanovese, l'una di fronte all'altra alle 17:30 sul campo del Ruffinengo.

Un'ora più tardi toccherà anche alla capolista Argentina Arma, sfidarsi al Colombera.

Per l'incontro in programma mister Prunecchi ha diramato le seguenti convocazioni:

Ventrice, Ceste, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Raguseo, Rotella, Grandi S., Ciaramitaro, Tarantola, Crespi L., Crespi A., Crudo, De Flaviis, Leggio, Cutellé, Brizio, Di Donato, Ceriolo, Grandi M., Valenzise.



Non saranno dell'incontro il trequartista Cuneo e il portiere Bruni.