Non avere subito reti rappresenta per il Vado lo spunto positivo di giornata.

Su un campo difficile come quello di Bra, i rossoblu tornano comunque con un punto utile.

L'allenatore piemontese ha promosso soprattutto il primo tempo per la pressione che la linea offensiva ha saputo dare in fase di non possesso. Nella ripresa, invece, i rossoblu hanno perso intensità, abbassando il proprio baricentro.