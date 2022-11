Calcio, Baia Alassio. UFFICIALE. Dimissioni irrevocabili per i tecnici Bella e Testini

Che la situazione in casa Baia Alassio non fosse delle più rosee lo si era già percepito nel post partita del match perso contro il Legino.

Poca voglia di parlare per i tesserati delle vespe, usciti alla spicciolata dal Ferrando subito dopo l'1-0 incassato dalla squadra di Tobia.

Così non sono apparse come una sorpresa le dimissioni dei tecnici Testini e Bella.

"Essendo le dimissioni irrevocabili - spiega il responsabile dell'area tecnica, Gabriele Gianotti - non possiamo che accettare la scelta dei nostri allenatori. Siamo molto dispiaciuti per questo epilogo, a loro non possiamo che augurare buona vita, essendo entrambe persone speciali.

Ci auguriamo di risolvere la situazione al più presto, con l'auspicio di avere già giovedì un nuovo mister".