Calcio, Mallare. Durando scalda subito i motori: "Pronti ad andare ai 300 all'ora per arrivare alla salvezza"

L'impresa non è facile, Marco Durando ne è consapevole, ma il nuovo tecnico del Mallare è pronto a non lesinare energie per condurre i Lupi verso l'obiettivo salvezza.

Questa sera l'allenatore disputerà il primo allenamento con i rossoblu, con la contezza di avere poco tempo a disposizione per preparare al meglio la trasferta in casa della Virtus Sanremo:

"Ovviamente arrivando a tre giorni dalla partita - spiega Durando - potremo lavorare su pochi aspetti. In primis quello psicologico, ma già da stasera ho intenzione di trasmettere ai ragazzi il mio modo di vedere il calcio con le prime nozioni tattiche.

Anche dal punto di vista fisico ci sarà da lavorare: dovremo andare ai 300 all'ora per puntare con ancora più energie al nostro obiettivo. E' chiaro che servirà grande compattezza da parte di ogni componente per centrare la permanenza nella categoria.

L'impatto con l'ambiente? Martedì sera mi ha contattato la società e ieri mattina ho dato la mia disponibilità. Ho sentito capitan Pistone e ho percepito da parte sua la voglia di uscire da questo momento difficile.

All'esordio ci aspetta la Virtus Sanremo di mister Moroni, sarà subito un bel banco di prova, ma è chiaro che sarà nostra intenzione tornare a Mallare con un risultato utile".