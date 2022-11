Calcio, Prima Categoria B. Quiliano&Valleggia in testa grazie a Bazzano: "Obiettivo playoff, ma se arrivasse qualcosa in più..."

Il Quiliano&Valleggia si guadagna la vetta della classifica del campionato di Prima Categoria, targato Girone B, grazie alla vittoria di misura ottenuta sul campo del Multedo sabato pomeriggio.

A decidere la sfida è stata una rete di Filippo Bazzano che guarda avanti con calma dopo la leadership conquistata: "Ci siamo dati come obiettivo i playoff, se riusciremo ad ottenere qualcosa di più ovviamente saremmo felicissimi, ma ci sono molte squadre a pochi punti da noi e visto la classifica molto corta penso che quasi tutte siano ancora in gioco per tutti gli obiettivi".

Ma quanto vale questa rete? "Quanto vale il gol penso che si potrà dire solo affrontando le partite successive e cercando di continuare ad ottenere questi risultati, ma il merito della vittoria è di tutti la squadra, anche chi non ha giocato, di mister, staff e società. A Genova sono sempre partite tirate e dove bisogna anche sapere soffrire, come avevamo già capito dalla partita di Prà con l'Olimpic, il Multedo è una squadra con ottime individualità".

Bazzano ha una dedica speciale: "La dedica è per tutti quelli che ci vengono a vedere e ci sostengono, dandoci ulteriori stimoli".