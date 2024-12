Calcio, Prima Categoria B. La Campese batte 3-1 la Vadese nel recupero e scavalca il Savona, quinto ko di fila per gli azzurrogranata

Quinta sconfitta consecutiva in campionato per la Vadese che, nel recupero di campionato contro la Campese, ha dovuto soccombere per 3-1.



Una sfida sulla carta complessa già dall'inizio, complice la differenza in graduatoria tra le squadre di Meazzi e Oliva.



Verdi subito in vantaggio in apertura di gara con Sacha Fedri, ma ripresi al 34' dal guizzo di Tavarone. Chiudere la prima frazione in parità sarebbe stato cruciale per gli azzurrogranata, ma la rete di Aiello ha permesso ai genovesi di gestire al meglio il secondo tempo.



Il sigillo finale è arrivato nel recupero, ancora con Fedri, per la sua personalissima doppietta.



Con questi tre punti la Campese scavalca il Savona, installandosi al terzo posto in classifica, mentre la Vadese rimane al penultimo posto in coabitazione con lo Sciarbo & Cogo.