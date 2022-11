Calcio. La storia della Cairese si impreziosisce ulteriormente, per il club gialloblu la Stella di Bronzo al merito sportivo

Nella giornata di giovedì 17 novembre, l'A.S.D. Cairese 1919, rappresentata dal Presidente, Fabio Boveri e dal Direttore Generale, Franz Laoretti, accompagnati dall' Assessore allo Sport del Comune di Cairo Montenotte, Marco Dogliotti, ha ritirato, in quel di Alassio, la "Stella di Bronzo al Merito Sportivo", una delle massime benemerenza del Coni. Il premio è stata consegnato, alla società, dal delegato provinciale del Coni Savona, Roberto Pizzorno e dal presidente regionale del Coni Liguria, Antonio Micillo. Un grande motivo di orgoglio per l'ambiente gialloblù, per un premio che mette in risalto l'eccellente lavoro condotto non solo negli ultimi anni, ma nel corso di tutto il suo glorioso centenario, che ha portato questa società a raggiungere traguardi storici, come quello della stagione 1985-1986, che la vide disputare il campionato professionistico di C2, passando per le 26 edizioni dei Tornei Internazionali, che hanno permesso alla società, e al suo comprensorio, di affacciarsi ai massimi livelli giovanili mondiali e che tuttora sono portati avanti con professionalità e successo. È fondamentale, inoltre, non dimenticare il lavoro svolto sul tessuto sociale cairese e valbormidese, osservando gli impressionanti numeri, in termini di crescita, di decine generazioni. Tutti questi elementi hanno portato l'A.S.D. Cairese 1919 a diventare un "fiore all'occhiello" non solo del nostro territorio, ma di tutta la regione Liguria!