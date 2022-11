Ciclismo: a Rafal Majka la Catena Incatricchiata 2022

”La Catena incatricchiata” premia, ogni anno la persona, il personaggio, l’atleta che, nel momento topico di qualcosa, incappa in un “infortunio” che ne limiti o precluda il risultato. L’ambito in cui verrà assegnato il Premio è prettamente quello ciclistico ,ma la giuria può indicare talvolta anche persone e professionisti di altri settori.

Il Premio consisterà in una “Catena Incatricchiata” su tavolozza in legno, recante il nome dell'atleta vincitore e verrà prodotta in un unico esemplare ed artigianalmente dall’artista Bruno Valdisserra di Albenga .

Il premio per il 2022 è stato assegnato a Rafal Majka ,per “Catena incatricchiata”.

Quest’anno, come ogni stagione,di episodi sfortunati ce ne sono stati tanti , ma quello che è accaduto a Rafal Majka è stato la vera Catenaincatricchiata , infatti scalando il Mur de Péguère ,durante la 16° tappa dell’ultimo Tour de France ,un salto di catena gli ha causato uno strappo muscolare che lo ha costretto il giorno successivo al ritiro dalla Grande Boucle”.

Ospiti della serata saranno, oltre a Riccardo Magrini , Oliviero Troia della UAE Team, Niccolò Bonifazio della Total Energie ed il mitico Bruno Zanoni.

SPIRITO DEL PREMIO

Il premio non ha alcun valore venale, ma vuole essere un riconoscimento ed un risarcimento morale al personaggio che dopo fatiche e sacrifici deve fare i conti con la “sfortuna” , il tutto in uno spirito di goliardia , allegria ed amicizia, ricordando che,

L'ultimo gradino della cattiva fortuna è il primo alla buona. (Carlo Dossi, Note azzurre, 1870/1907)

NASCITA ED ORIGINE DEL PREMIO

Il premio nasce da un’idea di Massimo Botti e Riccardo Magrini in seguito alla celebre frase di quest’ultimo con la quale, in diretta su Eurosport , durante la 15^ tappa del Tour de France 2010, descrisse l’incidente meccanico accaduto ad Andy Schleck durante un attacco sul Port de Bales e che gli costò la perdita della maglia gialla a favore di Alberto Contador.