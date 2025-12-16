 / Ciclismo

Ciclismo | 16 dicembre 2025, 19:00

Albenga, un fine settimana da capitale regionale del Ciclocross: 20 e 21 dicembre le gare

Sabato 20 e domenica 21 dicembre Albenga sarà teatro del Campionato Regionale di Ciclocross, organizzato dall’A.S.D. Ucla 1991.

Lungo un percorso di 2 km caratterizzato da tratti misti di asfalto, sterrato e sabbia lungo il Lungocenta Croce Bianca in zona Foce, i partecipanti saranno attesi da una sfida tecnica e spettacolare.

Le competizioni inizieranno a partire dalle ore 10,00 sabato e domenica gara riservata ai Master dalle ore 9,00. Le premiazioni si terranno al termine di ogni competizione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di ciclismo di assistere a una competizione di alto livello e per i giovani atleti di mettersi alla prova in un contesto stimolante e sicuro.

Redazione

