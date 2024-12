Blitz di Scuffi a pochi giorni dal derby, l'Imperia vicina al passaggio di mano: "Trattativa conclusa"

L'Imperia Calcio sta per passare di mano. Il cambio di proprietà inizia a intravedersi concretamente all'orizzonte, con la cordata rappresentata dall'attuale direttore generale Matthew Scuffi pronta a subentrare. Solo ieri l'altro pretendente al club neroazzurro Giuseppe Ruggieri aveva confermato l'intenzione di rilevare il club. Voci vedrebbero l'imprenditore emiliano anche in contatto con emissari della Sanremese.

E' lo stesso Scuffi a fare chiarezza sull'iter che sta proseguendo ormai da diverso tempo: "Verso fine novembre, c'era ancora Ciccione in dirigenza con Gramondo e Ramoino, c'è stato a Imperia un incontro con le persone che rappresento. Abbiamo visionato le carte e abbiamo raggiunto un accordo verbale di massima su come procedere. Questi accordi ad oggi non sono cambiati, stiamo solo aspettando la documentazione per stipulare l'accordo preliminare. Loro hanno accettato le nostre richieste e noi abbiamo accettato le loro, ci saranno sicuramente dei dettagli da limare al momento della stesura del contratto, ma è di fatto una trattativa conclusa, si tratta solo di mettere il tutto nero su bianco".

Resta ancora un ultimo velo di mistero sulla persona rappresentata da Scuffi che prenderà le redini della società; "Per il momento posso solo dire che è il CEO di una multinazionale, che una volta firmato l'accordo si presenterà alla città e ai tifosi. Abbiamo anche già l'organigramma pronto: confermeremo tante figure già presentie implementeremo quello che ad oggi manca ancora".

L'unico intoppo, se tale si può definire, riguarda le tempistiche: "Speravamo di chiudere tutto entro fine anno - dice Scuffi - ma ci sono stati alcuni slittamenti burocratici che porteranno la cosa nel mese di gennaio, in cui dovremmo concretizzare tutto".