Sono parole di stima sincera quelle che sgorgano dalla voce di mister Fabio Carletti.

Domenica scorsa la sua Praese ha avuto il merito di espugnare 1-0 il Merlo, seppur i biancoblu abbiano recriminato per un paio di episodi dubbi in area dei verdi.

Ciò non ha però impedito al tecnico genovese di tessere le lodi per il Ceriale e per mister Davide Brignoli.