Calcio, Savona. Il sindaco di Altare passa la palla sul tema stadio: "Terreni di privati, tocca alla società biancoblu trattare"

Si è tenuto nella giornata odierna l'incontro tra il sindaco di Altare Roberto Briano e l'avvocato Massimo Cittadino, presidente del Savona Calcio. Come noto il numero uno dei biancoblu ha manifestato l'intenzione di costruire un nuovo stadio nel comune valbormidese.

"E' stata l'occasione per conoscersi di persona - spiega il primo cittadino Briano - Assieme all'avvocato Cittadino abbiamo fatto una sorta di sopralluogo panoramico, ovviamente non sui terreni poiché di proprietà privata".

"Quando un imprenditore mostra interesse nell'investire sul nostro territorio, il comune non può certo manlevare questa ipotesi. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora la palla passa alla dirigenza del Savona Calcio. Spetta a loro contattare i proprietari dei terreni. Il comune come giusto, non ha nessun potere", conclude Briano.