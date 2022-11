Imperia Calcio: per la successione a Lupo in pole position c'è 'Giambo' Bocchi

La sconfitta nel derby del ‘Marzocchini’ ha posto la parola ‘Fine’ nella terza storia tra mister Alessandro Lupo e l’Imperia. Il quarto ko nelle ultime cinque partite, con i neroazzurri scivolati all’ottavo posto in classifica, avrebbe compromesso il rapporto tra le parti e probabilmente anche la rincorsa alla promozione diretta. Obiettivo mai celato di inizio stagione.

La partita si sposterà così sul tavolo dei nomi: nelle ultime ore, sarebbe tornato in pole position Gianluca Bocchi. Bandiera neroazzurra, che in carriera si era già seduto sulla panchina neroazzurra , sicuramente saprebbe trasmettere l’ “attaccamento alla maglia” invocato dal presidente Gramondo nelle scorse settimane. Appena sbarcato dalle vacanze americane, ‘Giambo’ sarebbe pronto a dire sì alla nuova avventura; rimane sullo sfondo Matteo Solari, cercato nei giorni scorsi da Pino Fava.

Il Direttore Sportivo è rimasto vigile anche sul discorso mercato, con la finestra di riparazione prossima all’apertura. Per la trasferta di Taggia si è aggregato al gruppo Federico Virga, acquisto dal comprovato valore. Vicinissimo al ritorno in neroazzurro anche Lorenzo Gandolfo, classe 2002, chiuso nel Vado: duttile centrale di difesa che, all’occorrenza, può fare il terzino. Ai pochi presenti al ‘Marzocchini’ non sarà passato inosservato il ‘botta e risposta’ tra Lupo e Melandri, al momento della sostituzione. Ma con uno scossone in panchina, il forte attaccante, che sembrava destinato all’addio, potrebbe decidere di rimanere.

Dopo sei stagioni, Bocchi potrebbe riprendere l’attività nel difficile turno contro la Cairese al ‘Ciccione’. L’Albenga intanto ha guadagnato un altro punto sui neroazzurri (+14) ma la classifica rimane piuttosto corta dato che tra il secondo ed il penultimo posto ci sono soltanto tredici lunghezze.