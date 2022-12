Calciomercato. L'Imperia ufficializza Saviozzi e Cassata, con loro anche l'ex Vado Gandolfo

La Ssd Imperia comunica di aver concluso il rapporto sportivo con: Daniele Melandri e Valentino Cernaz. Entrambi per problemi personali hanno richiesto di avvicinarsi a casa, il primo a Ravenna, mentre il secondo in Argentina. A loro va il ringraziamento per quanto fatto in neroazzurro. Stesso discorso vale per Alex Paraschiva, trasferitosi al Taggia, e per Daniele Puddu con il quale consensualmente si è stabilito di rescindere il legame sportivo.

Al contempo la società annuncia con piacere diversi nuovi tesseramenti di comprovato livello. Oltre al già sceso in campo, dimostrando le sue capacità fisiche e di corsa, Federico Virga arrivano: Lorenzo Gandolfo difensore classe 2002 dal Vado, Francesco Saviozzi, classe 1994, tra i più prolifici bomber della categoria giocata per diverse stagioni con la maglia della Cairese e Lorenzo Cassata, autore di 11 gol nella passata stagione in Serie D, di ritorno in neroazzurro dal Bra.

I tre hanno già preso parte ai primi allenamenti diretti da mister Gian Luca Bocchi. Cassata e Gandolfo saranno disponibili per la partita di domani, mentre l'ufficializzazione di Saviozzi arriverà lunedì per un accordo intercorso tra le società Imperia e Cairese, avversaria di turno.

A tuti loro va il sincero in bocca al lupo della società.

Per la prima in panchina Bocchi ha inoltre scelto 20 convocati. Out Polisena per un infortunio avuto domenica sul campo del Taggia, dentro, come detto, Gandolfo e Cassata oltre a capitan Giglio di ritorno dalla squalifica.

Questa la lista completa: Ardissone, Bourkaa, Bova, Campelli, Cassata, Cassini, Cella, Fatnassi, Gandolfo, Giglio, Guida, Jebbar, Minasso, Morchio, Panaino, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Taddei, Virga.