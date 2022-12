Calciomercato, Cairese. Chiusa un'operazione in mediata, dall'Imperia ecco il giovane Mattia Ordisci

La nota gialloblu:

L'A.S.D. Cairese 1919 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del centrocampista offensivo Mattia Ordisci, proveniente dall'A.S.D. Imperia 1923. Classe 2003, nato a Pietra Ligure, all' età di quattordici anni entra a fare parte del settore giovanile del Torino F.C., dove cresce calcisticamente, arrivando a un passo dall'esordio con la prima squadra in serie A. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D con la formazione del Derthona F.B.C.1908, per poi passare quest'estate proprio ai nerazzurri, con cui ha disputato la prima parte di stagione.