Calcio, Rappresentativa Under 17: oggi l'amichevole contro i pari età del Genoa, tanti ponentini tra i convocati

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 17” (Allievi) del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “San Carlo” di Genova (Voltri) il giorno mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole contro la Società Genoa Cricket & F.C. Spa (Under 17)

Albenga 1928

Insolito Lorenzo – Savastano Cesare

Athletic Club Albaro

Donarini Attilio

Cairese

Chiarlone Marco – Ceppi Lorenzo

Campomorone Sant’Olcese

Bugli Luca – Caceres Manuel – Chirone Pietro – Grenna Mattia – Lemus Samuel

Ceriale Progetto Calcio

Di Fino Mattia

Don Bosco Spezia Calcio

Ferretti Incerti Edoardo

Football Club Bogliasco

Sciaccaluga Federico – Sciaccaluga Guglielmo

Lavagnese 1919

Garaventa Michele

Levante C Multedo

Pescarolo Stefano

Ligorna 1922

Barbarini Christian

Rivasamba H.C.A.

Pantini Lorenzo – Ramella Federico

Sanremese Calcio Srl

Berruti Giovanni

Santerenzina

Mazzola Andrea

Savona 1907 FBC

Cavallaro Michele

Vado

Moscatelli Gianluca – Siri Federico

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore/Selezionatore: Rossi Nicola

Vice Allenatore/Selezionatore: Oddone Dario

Dirigente: Cresci Mirko

Preparatore Portieri: Chalp Pietro

Fisioterapista: Bertolini Angiolo