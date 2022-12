Sarà una prima volta assoluta in Prima Categoria per Roberto Franco, un vera primizia per l'Andora.

Mister Rattalino avrà modo di schierare nel cuore del centrocampo uno dei giocatori più rappresentativi del movimento ponentino: bandiera dell'Imperia prima e poi portacolori dell'Alassio FC per due stagioni.

Un colpo di spessore, che conferma le ambizioni dei biancoblu in un girone A di Prima dai contorni sempre più entusiasmanti.