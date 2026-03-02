Calcio | Celle Varazze. Nessuno scossone in vista, la società rinnova la fiducia a mister Pisano

Le parole di mister Mario Pisano, dopo il 2-0 incassato dal fanalino di cosa Novaromentin, sono state chiare: il tecnico era pronto al passo indietro nel caso fosse venuto meno il rapporto di fiducia con la società.

Già nei minuti seguenti alla conferenza stampa dell'allenatore biancoblu, non sono arrivati segnali che avvalorassero questo tipo di soluzione: ma la certezza definitiva è arrivata nelle scorse ore, con la conferma del tecnico alla guida della Prima Squadra.

Alla ripresa degli allenamenti sarà dunque ancora il mister andorese a dirigere il gruppo, con l’obiettivo di preparare al meglio, nelle prossime due settimane, la trasferta sul campo della Biellese.