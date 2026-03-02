Calcio | Giglio segna dal dischetto, Pagano no: il Pietra Ligure batte l'Athletic e resta in scia del Millesimo (GLI HIGHLIGHTS)

Non è bastato il cambio in panchina per invertire la rotta in casa Athletic. L'esordio di mister Gallotti si chiude con una sconfitta casalinga per 1-0 contro un solido Pietra Ligure, al termine di una gara battagliata e decisa dagli episodi dal dischetto.
La partita è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, ma sono stati i "fischi" arbitrali a dettare l'andamento del match. L'Athletic può recriminare per un eurogol annullato al giovane Renna, apparso il leggera posizione di offside.
Il momento chiave arriva però al 57’: l’arbitro Bergonzi rileva un tocco di mano dubbio in area . Dagli undici metri, Giglio non sbaglia, portando il Pietra Ligure in vantaggio.
La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere e al 64’ l’occasione per il pareggio capita sui piedi di Pagano, sempre su calcio di rigore (anch’esso al centro di polemiche). Tuttavia, la sorte non sorride all'Athletic: la conclusione di Pagano si stampa sul palo, strozzando in gola l'urlo dei tifosi locali.
ATHLETIC CLUB ALBARO– PIETRA LIGURE 0-1
Marcatore: 57’ Giglio (Rig.)
ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, Martino, Ventura, Di Pietro L. (80’ Cannella), Caramello, Pacciani (82’ Kurti), D’Arrigo (80’ Balestrino), Gaspari, Massaro (88’ Bordo), Pagano, Renna (80’ De Caroli).
Allenatore: Moraglia
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Leo, Giglio (85’ Insolito A.G.), Dominici (81’ Sogno), Rovere (85’ Faedo), Siriu (67’ Iorio), Santanocito (62’ Odasso), Prudente, Fatnassi.
Allenatore: Gallotti
Arbitro: Christian Bergonzi di Savona