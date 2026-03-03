Calcio | Ancora digiuno per il Pontelungo, tra le proteste granata la Sampierdarenese fa 2-1

Si allunga ancora la striscia negativa del Pontelungo che, anche al rientro dalla settimana di pausa per il mancato match col ritirato New Bragno, resta a digiuno di successi. Stavolta con qualche recriminazione per la direzione di gara.
Eppure la sfida del "Morgavi" contro la Sampierdarenese sembrava essere iniziata coi migliori auspici per i granata ingauni, passati in vantaggio al 16' del primo tempo grazie ad Ardissone: l'attaccante si accentra e dal limite dell’area lascia partire un tiro preciso che si infila all'angolino alla sinistra del portiere genovese. Non tarda però ad arrivare la reazione dei ragazzi di Pittaluga: al 24' l'azione che porta al pareggio di Tecchiati nasce però tra le proteste, con Staltari atterrato al limite dell'area senza che l'arbitro fischi un fallo giudicato netto dagli ospiti. Sul ribaltamento di fronte, palla lunga sulla sinistra, cross al centro e conclusione potente che supera Breeuwer all’incrocio dei pali per l'1-1.
Nella ripresa, al 51', la Sampierdarenese completa il sorpasso con Durante: sugli sviluppi di una rimessa laterale che spiove in area si crea una mischia, risolta dall'attaccante locale che trova il tocco vincente per il definitivo vantaggio.
Ora al "Riva", domenica prossima, arriverà la Baia Alassio Auxilium per un derby in cui in palio c'è una bella fetta di salvezza, coi tre punti fondamentali per entrambe per restare sopra alla linea della salvezza coi play out che ora distano solo due lunghezze per i ragazzi di Zanardini.
IL TABELLINO
SAMPIERDARENESE-PONTELUNGO 2-1
Reti: 18’ Ardissone, 24’ Tecchiati, 50’ C. Durante
Sampierdarenese: Bulgarelli, Molinari (80’ D'Artibale), Tecchiati, V. Pittaluga (74’ Fornaro), Bruni, Manzi, Biagini (65’ Carozza), Bazzurro, Velastegui (65’ Ardigò), Costa (80’ Mazzarello), C. Durante.
Allenatore: R. Pittaluga
Pontelungo: Breeuwer, Barbero, Calcagno, Farinazzo, Calandrino, Puddu G., Ardissone (79’ Guardone A.), Asteggiante (74’ Guardone M.), Trucchi (74’ Rocca), Piu, Staltari (46’ Delfino).
Allenatore: Zanardini
Arbitro: F. Gardella di Chiavari