Calcio | Andora, orgoglio Ghigliazza dopo il pari con l'Albingaunia: "Crescita mentale enorme, ora puntiamo alla zona blu" (VIDEO)

Pur lasciando un pizzico di amaro in bocca per la classifica maturata in questo 21esimo turno di campionato, esce dal campo dell'Albingaunia con un 2-2 che certifica il proprio carattere l'Andora di mister Fabio Ghigliazza.

Nonostante le pesanti assenze numeriche e l'inferiorità numerica subita durante il match, i biancoblu hanno giocato a viso aperto, confermando un momento di forma eccellente. "Quando non si può vincere, l'importante è non perdere", ha sottolineato il tecnico, elogiando la capacità dei suoi ragazzi di non mollare un centimetro nemmeno nelle situazioni più critiche della 21esima giornata.

Il vero salto di qualità, secondo il tecnico, è avvenuto nella testa dei giocatori. Se a inizio stagione la squadra subiva passivamente gli eventi, oggi l'Andora sembra scendere in campo con una certa personalità nella gestione dei momenti.

Una metamorfosi ha permesso di rimediare a un primo mese di campionato difficile con l'obbiettivo per il finale di stagione del consolidamento nella "zona blu" dei playoff. Anche nonostante un Ventimiglia capace di viaggiare a ritmi altissimi allungando le distanze sulle inseguitrici, Ghigliazza pretende che i suoi restino in scia fino all'ultimo respiro.