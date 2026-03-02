Calcio | Prima Categoria. Il Borghetto sfiora il colpaccio, ma i granata bloccano sull'1-1 la Virtus Sanremese

Sulla carta sembrava una sfida dall’esito scontato, ma il Borghetto ha saputo ancora una volta attingere alle proprie risorse, firmando uno dei risultati più sorprendenti del weekend dilettantistico.

La squadra di mister Perrone è riuscita infatti a imbrigliare la corazzata Virtus Sanremese, nonostante un evidente divario in termini di organico e budget. Un’impresa costruita con ordine, sacrificio e grande compattezza.

Determinante la capacità dei borghettini di restare in partita dopo il vantaggio iniziale di Alvarez: nella seconda metà della ripresa è stato bomber Di Bella a ristabilire la parità, premiando la perseveranza dei granata.

Proprio dai piedi di Di Bella è poi arrivata, dieci minuti più tardi, l’occasione più importante dell’incontro: un calcio di rigore che avrebbe potuto completare la rimonta, ma Brizio è stato bravo a neutralizzare il penalty dagli undici metri.

La Virtus Sanremese conserva così il proprio vantaggio sul Ventimiglia, fermato dal Cengio, mentre il Borghetto sale a quota quindici punti, ritrovando entusiasmo e fiducia grazie a un risultato di grande prestigio.



BORGHETTO — VIRTUS SANREMESE: 1-1

Marcatori: 36' Alvarez Barreto, 64' Di Bella.



Borghetto: Metani, Menzio, Paradisi, Sabia S., Sanfilippo, Quartieri, Gatto, Amendola, Vignaroli, Di Bella, Di Crescenzo. All.: Perrone.

Virtus Sanremese: Brizio M., De Mare, Islahi, Taddei, Castaldo, Fontana, Miceli, Burdisso, Alvarez Barreto, Ventre, Schillaci. All.: Prunecchi.



Arbitro: Zunino di Savona.