Calcio | Finale, mister Alessi non perdona dopo i sei gol incassati dalla Praese: "Presuntuosi e senza orgoglio, in settimana ne avevo avuto le avvisaglie"

E' stata una domenica nera per la Prima Squadra, un passivo pesante e meritato contro la Praese. La serie di risultati positivi ha dato tranquillità e sicurezza, forse troppa e ieri ne abbiamo pagato il prezzo contro una formazione forte e che non a caso è seconda in classifica.

Avvio negativo con subito due reti nei primi dieci minuti, la riaprirà Polito al 36', ma i biancoverdi segneranno subito il 3-1. Nella ripresa, dentro Bazzano e Vuillermoz ma la rotta non si invertirà, la Praese cala il poker con un rigore e nei minuti successivi segna altre due reti per il definitivo 6-1.

Per niente contento mister Diego Alessi, specialmente per l'atteggiamento avuto dalla squadra: "Cosa è successo? Siamo stati presuntuosi, mentalmente pensavamo di essere bravi perchè venivamo da un buon periodo, ma a calcio se pensi di essere bravo e stacchi la spina questi sono i risultati. E' mancato orgoglio, quel fuoco dentro per affrontare una gara alla domenica con il piglio giusto: abbiamo pagato questo.

Non lo digerisco, possiamo fare mille errori tecnici, ma l'atteggiamento non si può sbagliare. Non doveva succedere una cosa del genere, considerando anche le difficoltà che abbiamo avuto nel girone d'andata. Già in settimana avevo visto le prime avvisaglie, leggerezze che ho notato anche nel riscaldamento e questo è stato il risultato".