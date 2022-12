Calcio. C'è già un 10 argentino decisivo. La doppietta di Rolon all'Andora regala alla San Francesco il titolo di campione d'inverno

SAN FRANCESCO LOANO - ANDORA 2-1 (13' e 81' Rolon - 25' Abbatemarco)

49' FINISCE QUA! LA SAN FRENCESCO BATTE 2-1 L'ANDORA

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' ultimo cambio Andora: Aboualy per Abbatemarco

43' dialogo tra la panchina dell'Andora e Bergonzi. Il direttore di gara ha rilevato un fallo di mano di mano. Da bordocampo Setti sembrava aver anticipato Ceccarini in maniera chiara. Sconcertati i biancoblu

42' pareggio annullato all'Andora! Setti anticipa Ceccarini e deposita in rete, allibita la panchina biancoblu. Espulso Rattalino per proteste

40' un nuovo cambio rossoblu: Badoino per Antonelli

39' partita equilibrata per tutti i 90 minuti, a deciderla fino ad ora due prodezze del numero 10 argentino

38' cambio Andora: out Calandrino, al suo posto Velaj

37' Monti richiama Pietro Scannapieco, al suo posto Lorenzo Bianco

36' ROLON! ANCORA L'ARGENTINO! DESTRO A SPIOVERE DALLA DISTANZA CHE SORPRENDE GHIOZZI. GOL SPETTACOLARE, MA POSIZIONAMENTO DEL PORTIERE AMPIAMENTE RIVEDIBILE

32' risentimento per Simone Lupo, al suo posto Botte

31' battuta in corsa per Donà, sbilanciato, palla alta

29' replica Monti: Intili per Messina

26' cambia ancora Rattalino, esce il grande ex Francesco Insolito, al suo posto Cutuli

26' bel numero di Greco, controllo e tiro immediato, ne esce un corner per l'Andora

20' non passa neanche un minuto che il portiere di casa sfoggia una parata da hockeista respingendo di piede la conclusione ospite. Sulla ribattuta il portiere ha la peggio rimanendo a terra

20' sfiora il vantaggio l'Andora: punizione di Leo, girata con la nuca verso il palo lungo da Setti. Si salva Ceccarini

18' cambio Andora: Rattalino sceglie Garibaldi per Testa

14' cambio San Francesco, Monti richiama Totaro per Zeggio

13' risponde subito Insolito, destro bloccato da Ceccarini

12' prima occasione della ripresa per la San Francesco, Rolon chiama Rossignolo al tiro al volo, posizione ravvicinata ma conclusione centrale, Ghiozzi blocca.

10' cartellino anche per Greco

9' transizione Andora non sfruttata a dovere da Setti con un cross impreciso. Ammonito Illiano

6' uscita fuori tempo di Ceccarini su Lupo, Bergonzi lascia correre

3' colpo di testa all'indietro di Setti, pallone che si appoggia sulla rete oltre la trasversale di Ceccarini

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45' non succede altro, squadre negli spogliatoi sull'1-1

35' si riaffaccia la San Francesco, Ghiozzi in mischia abbranca a terra

32' piovono i gialli, Bergonzi punisce anche Pastorino

30' intervento in ritardo di Testa, inevitabile il giallo, Monti invoca il rosso

29' destro poco convinto di Totaro da posizione favorevole, la giovane punta rossoblu deve ancora entrare in partita

25' IL PAREGGIO DELL'ANDORA! ABBATEMARCO! PIATTO DESTRO IN PORTA DEL TERZINO BIANCOBLU. SORPRESA LA RETROGUARDIA DI MONTI

23' iniziativa di Totaro, lo chiude con una spallata Leo

21' ammonito anche Michael Bianco

20' sembra aver perso intensità la squadra di Rattalino dopo il gol rossoblu

19' secondo giallo per l'Andora, cartellino per Calandrino

13' SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO! UNA MAGIA DI ROLON IMPRENDIBILE PER GHIOZZI, STREPITOSO IL DESTRO A GIRO SUL SECONDO PALO. ESULTANZA TUTTA IN SALSA ARGENTINA

9' approccio migliore degli ospiti in avvio, rossoblu troppo precipitosi e imprecisi

8' prima occasione da rete per l'Andora. Lancio alle spalle della difesa rossoblu, Greco gira con bravura di testa, sfiorando il montante a Ceccarini battuto.

5' non sono mancati i contrasti in questi primi minuti, portieri però ancora inoperosi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN FRANCESCO LOANO: Ceccarini, Donà, Scannapieco, Pastorino, Bianco M. , Illiano, Messina, Antonelli, Rossignolo, Rolon, Totaro.

A disposizione: Scola, Rossello, Badoino, Quartieri, Intili, Gentile, Bianco L., Zeggio, Rembado.

Allenatore: Monti

ANDORA: Ghiozzi, Abbatemarco, Leo, Calandrino, Avignone, Modesti, Setti, Testa, Greco, Lupo, Insolito.

A disposizione: Romano, Velaj, Furlanetto, Muca, Botte, Cutuli,Garibaldi, Aboualy, Tinkiano.

Allenatore: Rattalino

Arbitro: Christian Bergonzi