Calcio. Prima Categoria: girone A in campo tra le 14.00 e le 20.00, nel gruppo B è sempre lotta al vertice tra Q&V e Pra

Giunge al giro di boa anche la Prima Categoria, dopo una prima metà di stagione volata via tra continui ribaltamenti e grande spettacolo ogni domenica.

Indipendentemente dall'esito delle sfide odierne, sarà un girone di ritorno combattutissimo in entrambi i gironi che vedono protagoniste le squadre savonesi.

Nel gruppo A continua infatti la lotta al vertice tra San Francesco, Camporosso, Pontelungo a Aurora, racchiuse nel giro di quattro punti: per la capolista l'ultima fatica del 2022 sarà contro l'Andora (ore 14.30), mentre ingauni e valbormidesi riceveranno rispettivamente Millesimo (alle 18.00) e San Filippo Neri Yepp Albenga (alle 14.30).

Ad aprire la domenica sarà la sfida salvezza delle 14.00 tra Virtus Sanremo e Plodio, in calendario alle 17.30 il confronto tra Altarese e Atletico Argentina, ancora a secco di vittorie e con il segno "meno" in fondo alla classifica. Rinviata per neve Mallare-Vadino.

Spostandosi vicino al capoluogo, a partire dalle 14.30, da segnalare il ritorno dell'Albissole al "Faraggiana" dopo la posa del nuovo sintetico: la squadra di Sarpero se la vedrà contro la Veloce, fanalino di coda del girone, ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui due match che vedranno impegnate Quiliano & Valleggia e Pra: breve trasferta al "Levratto" contro la Priamar per gli uomini di Ferraro, ostacolo Letimbro invece per i genovesi di Odescalchi. A completare il quadro Cogoleto-Masone (ore 15.00).

Il programma: