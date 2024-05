Calcio. Terremoto Dego - Nolese, società penalizzate di sei e tre punti, cinque anni di squalifica ai tecnici

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Accame, l'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri;

- per il sig. Massimiliano Brignone, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per il sig. Gerardo Magalino, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per il sig. Marco Fontana, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per la società ASD Dego Calcio, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva;

- per la società Pol. Nolese RG 1946 2001, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva.