Calcio. Alessi - Monteforte, ecco il super tandem del Campomorone Sant'Olcese

Quella che sembrava una suggestione primaverile, mano a mano cha preso sempre più corpo, forte del grande legame di amicizia stretto ormai da anni tra Diego Alessi e Luca Monteforte.

Da stamattina è ufficiale, l'ormai ex tecnico del Celle Varazze, reduce dalla promozione in Eccellenza, entra a far parte dello staff del Campomorone Sant'Olcese.

La nota:

"È con grande orgoglio che annunciamo la conferma di Mister Diego Alessi che avrà al suo fianco Luca Monteforte nella nuova veste di collaboratore tecnico.Ad entrambi la Società augura le migliori fortune sportive".