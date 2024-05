Calcio. Caso Dego - Nolese. Gli avvocati di mister Magalino: "Mai stato intercettato, impugneremo una sentenza inaspettata e severa"

Anche i difensori di mister Gerardo Magalino, condannato dal Tribunale Nazionale a 5 anni di squalifica, hanno espresso la loro posizione dopo la sentenza.

A seguire il comunicato degli avvocati Petrella e Rudino:

"Con riferimento alla sentenza del Tribunale Federale Nazionale per la presunta ipotesi di combine tra le squadre della Nolese e del Dego, quali difensori dell'allenatore Gerardo Magalino, non possiamo cherimanere stupiti di fronte ad una condanna che, già dalla lettura del dispositivo, appare inaspettata ed eccessivamente severa. Il nostro assistito - chiamato in causa solamente da altre persone, mai intercettato e costretto a giocare con una squadra decimata da infortunie defezioni - si è sempre giustamente dichiarato estraneo ai fatti ed èintenzionato a far valere le proprie ragioni in tutte le sedicompetenti.

Nella ferma convinzione che la pronuncia possa essere totalmente riformata nel prossimo grado di giudizio, una volta lette le motivazioni provvederemo subito a lavorare alla predisposizione dell'atto d'impugnazione, in cui ribadiremo con convinzione l'innocenza del Mister ed evidenzieremo la sproporzione della sanzione applicata.

Avv. Giambattista Petrella e Avv. Gianluca Rudino".