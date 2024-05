Calcio. Letimbro. Contatti aperti con mister Gerundo: "Pronto a dare una mano, ma a determinate condizioni"

Lavori in corso tra le mura gialloblu per riuscire a creare una continuità tecnica dopo il passaggio al Quiliano & Valleggia del presidente Vitellaro.

Contatti sono in corso per creare un nuovo assetto dirigenziale, ma sul fronte panchina il nome più gettonato in queste ore è quello di Mario Gerundo.

"E' vero, sono stato contattato dalla Letimbro - racconta Gerundo - e ho confermato la mia disponibilità per la guida della Prima Squadra gialloblu.

L'ho fatto ma con alcune condizioni. Ovviamente dovrà esserci una struttura societaria stabile, un budget che permetta l'allestimento di una squadra sì giovane, ma con almeno un giocatore di esperienza per reparto la fine di lottare concretamente per la permanenza nella categoria".

Un appunto è stato portato avanti anche sul fronte logistico.

"Le partite vanno bene anche al Santuario, ma ci vogliono almeno tre allenamenti nel cuore di Savona per riuscire ad avere un sufficiente livello di preparazione. Resto in attesa, con i presupposti che ho elencato mi rimetterei in gioco volentieri".