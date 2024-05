Calcio. Il Comitato Ligure monitora la situazione del Bacigalupo, summit con il Comune per il presidente Ivaldi

La parziale riapertura dello stadio Bacigalupo ha permesso ad alcune realtà savonesi di tornare a varcare la soglia dello stadio di Via Cadorna nell'arco degli ultimi mesi.

Non ultimo il Savona Rugby, pronto a ribattezzare nella sfida contro Capoterra il terreno che ha storicamente visto protagonista il Savona Fbc.

Di fatto il "Baci", è risaputo, ha assurto la propria funzione per lo più in ambito calcistico e per questo motivo il Comitato Regionale Ligure della FIGC ha alzato le antenne sulla situazione del principale impianto del capoluogo.

Ieri, infatti, il presidente Giulio Ivaldi (vicepresidente anche della Lega Nazionale Dilettanti) ha fatto visita a Palazzo Sisto per provare a comprendere insieme all'amministrazione comunale quale strade percorrere, sul doppio canale burocratico ed economico, per tornare a rendere fruibile al calcio, in campo e fuori, il Valerio Bacigalupo.

Un primo summit dal valore transitorio per uno reciproco scambio di vedute, in attesa di un possibile cambio di passo auspicato soprattutto dai sostenitori biancoblu.