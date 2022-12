Calcio, Letimbro. La società interviene sul caso di razzismo: "Provocati dal giocatore del Pra, prendiamo comunque le distanze da ogni forma di discriminazione"

"E' giusto sottolineare come l' arbitro non abbia preso alcun provvedimento limitandosi ad ammonire il giocatore del Pra, che oggettivamente andava comunque espulso ( per molto meno Andrea Russo contro il Città di Cogoleto prese tre giornate). Sicuramente il nervosismo è stato creato dalle molteplici provocazioni di questo ragazzo verso la panchina che stava facendo notare al Direttore di gara quanto stava accadendo.

E' intervenuta direttamente la società della Letimbro, nel corso della serata, per puntualizzare in merito alla frase razzista rivolta al giocatore del Pra.

Come segnalato da Mister Oliva prendiamo le distante da qualsiasi forma di razzismo, anzi faccio presente che abbiamo un ragazzo di colore in rosa che spesso viene offeso ma essendo molto educato ha sempre evitato di rispondere alle provocazioni ne da parte nostra c'è stata lamentela. Come ha detto giustamente Mister Oliva l'educazione non ha colore ed il fatto che questo tesserato non abbia accettato le scuse della Dirigenza fa capire tante cose..."