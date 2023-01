Calcio giovanile. ASD Oneglia, grandi numeri nella prima parte di stagione

Tempo di bilanci in casa ASD Oneglia Calcio con l'inizio del nuovo anno per il settore giovanile.

La prima cosa è il numero da brividi per quanto riguarda i tesserati, con la società imperiese che passa dai 90 della scorsa stagione ai 204 attuali.

Prima partecipazione per la categoria Allievi ad un campionato agonistico con 34 nuovi iscritti, compresa una squadra femminile, con la collaborazione dell'Oratorio ai Piani e dell'Oratorio di San San Sebastiano, al campionato CSI con il nome di Oneglia Calcio. Completa il quadro, con grande orgoglio della società, la creazione di una squadra di disabili per prenderà parte a dei tornei organizzati.

Questi risultati avvaloro la serietà e l'impegno del progetto dedicato al nuovo corso, con piena soddisfazione del presidente Don Paolo Pozzoli e del vicepresidente Alessandro Brancatelli, che da inizio estate hanno affidato il settore giovanile all'esperienza di Umberto Decesari.

"Voglio ringraziare come prima cosa la società e poi tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia - dichiara Decesari - questo però non deve essere inteso come un traguardo, ma come un trampolino di lancio per nuovi progetti futuri mirati a migliorarci e potenziarci ancora. Sono infatti previste grosse novità a cui sta lavorando il nostro vicepresidente Alessandro Brancatelli e che a breve vi sveleremo".