Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La webcronaca della finalissima tra Imperia e Lavagnese

IMPERIA - LAVAGNESE 2-0 (35' Giglio rig., 47' Sancinito rig.)

47' IL RADDOPPIO DELL'IMPERIA! QUESTA VOLTA E' SANCINITO A SPIAZZARE ADORNATO DAGLI UNDICI METRI. IL FALLO IN AREA E' STATO SU RAVONCOLI

44' ammonito Saviozzi, è il primo giallo per l'Imperia

41' la risposta della Lavagnese è nel canonico tiro al limite di Lombardi, plastico Cella in presa.

35' IMPERIA IN VANTAGGIO! RIGORE PERFETTAMENTE TRASFORMATO DA GIGLIO CHE SPIAZZA ADORNATO! IL FALLO E' STATO COMMESSO DA ZAVATTO SU CASSATA. UNA TRATTENUTA INGENUA, MA NETTA: DECISO ROMEO AD INDICARE IL DISCHETTO.

31' doppia occasione per Jebbar! Prima Adornato è strepitoso in uscita bassa, poi il tentativo del numero sette imperiese viene ribattuto sulla linea!

27' conclusione masticata dal limite di Lombardi, nessun problema per Cella.

23' Lavagnese a un passo dal vantaggio con Garbarino. Il numero undici parte in posizione regolare dopo il ponte in area di un compagno, il tocco da pochi passi sorvola di un metro la traversa di Cella.

20' destro atipico dal limite di Giglio, quasi una puntata, Adornato controlla la sfera con lo sguardo terminare la propria corsa sul fondo

15' ammonito Tagliavacche

15' sono arrivati gli ultras dell'Imperia, stanno prendendo posto nella tribuna lato mare

11' replica la Lavagnese con il tiro al limite di Lombardi, ben contrato dalla retroguardia imperiese. Bocchi chiama pressione costante sullo stesso Lombardi

9' 4-4-2 molto offensivo per l'Imperia con Jebbar e Campelli sugli esterni a supportare Saviozzi e Cassata

7' il primo tiro del match è di Saviozzi, palla un paio di metri alta sulla traversa bianconera

4' Imperia manovriero in queste prime battute, Ruvo non vuole lasciare però spazi in fase di impostazione ai nerazzurri

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure, dove tra pochi minuti prenderà il via la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra l'Imperia e la Lavagnese.

Una sfida importante, perchè permetterà alla squadra vincitrice di entrare a far parte del tabellone nazionale e di poter così concorrere per la promozione in Serie D.

Ecco le formazioni ufficiali.

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Gandolfo, Sancinito, Guida, Virga, Jebbar, Giglio, Cassata, Campelli, Saviozzi.

A disposizione: Bova, Plando, Panaino, Lanteri, Fatnassi, Morchio, Minasso, Ardissone, Moro.

Allenatore: Bocchi

LAVAGNESE: Adornato, Kruhs, Magonara, Avellino, Zavatto, Tagliavacche, Trocino, Berardi, Roghetti, Lombardi, Garbarino

A disposizione: Massa, Sanguineti, Dondero, Vinason, Lupo, Orvieto, Motta, Lauro, Camara.

Allenatore: Ruvo

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Salinelli e Conio di Genova

Quarto ufficiale: Ermini di Genova