Il Pagellone di Promozione. Bragno, manca solo un pizzico di pepe

BRAGNO, VOTO 6+

Dopo le difficoltà riscontrate nella prima parte della scorsa stagione rivedere il Bragno in Promozione appare già come una mezza impresa.

Il lavoro portato avanti dal club in mezzo a mister Monte è in linea con le aspettative estive, seppur la classifica avrebbe potuto assumere contorni maggiormente brillanti (decisiva in quest'ottica la sconfitta con la Campese).

L'età media della squadra è particolarmente bassa, con i vari Di Martino, Giguet, Saviozzi e Di Noto a garantire il giusto livello di esperienza.

Forse, tranne la vittoria recente con il Soccer Borghetto, è mancato qualche "scalpo" importante nel listino delle vittorie, quella sana sfacciataggine a cui le squadre del tecnico savonese hanno sempre abituato.

E' chiaro che la permanenza in categoria resti l'obiettivo primario, poi si potrà badare anche allo spettacolo.