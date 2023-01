Calcio. Serie D, il girone A inaugura il 2023 con due anticipi: alle 14.30 Borgosesia-Fossano e Pont Donnaz-Chieri

Saranno due gare cruciali in ottica salvezza quelle che apriranno il girone di ritorno del gruppo A di Serie D: con i tanti recuperi in programma mercoledì prossimo, quattro squadre hanno deciso di anticipare di ventiquattro ore rispetto al canonico calendario domenicale, che potrà comunque godere di otto partite tra cui l'attesissimo scontro al vertice tra Sanremese e Sestri Levante.

Borgosesia-Fossano e Pont Donnaz-Chieri i due match in programma a partire dalle 14.30: i granata, reduci dal roboante 3-0 rifilato proprio alla capolista prima di Natale, cercano punti pesanti per uscire dalla zona playout, mentre la squadra di Viassi, inchiodata all'ultimo posto con appena sei punti raccolti in tutto il girone d'andata, tenterà l'ennesima scalata per restare aggrappata al sogno salvezza.

Anche in terra valdostana si giocherà per conquistare punti utili al mantenimento della categoria: una sola lunghezza separa al momento Pont Donnaz e Chieri, rispettivamente a quota 20 (in zona playout) e 21 (appena fuori ma non certo al sicuro).

Livescore a partire dalle 14.30 sulle pagine di Svsport.it

Il programma: