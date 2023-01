Calciomercato. La San Francesco Loano puntella l'attacco con Gargano, saluta Praino

Era atteso un rinforzo in attacco per la San Francesco Loano e, stamattina, si è concretizzata l'operazione per l'inserimento in rosa di Matteo Gargano, punta che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Finale.

Si è conclusa invece ufficialmente l'esperienza di Erri Praino in rossoblu: il confronto con la società non ha portato a un punto di accordo.

"L'Asd San Francesco Loano ha il piacere di comunicare di avere raggiunto l'accordo con Matteo Gargano, attaccante, classe 2000.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, già giocatore di Sestri Levante, Baveno, Castelvetro, Alassio Fc, Finale.