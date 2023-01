Calcio, Eccellenza. Missione svolta per il Finale: il racconto della sfida con l'Imperia LIVE

FINALE - IMPERIA 0-1 (10' Sancinito)

45'+2' Si chiude senza ulteriori emozioni la prima frazione. Nerazzurri in vantaggio grazie alla "cometa" dell'ex Sancinito, ancora ferale al "Borel".

45'+1' Punizione dalla sinistra per il Finale affidata a Brollo preciso a trovare Caligaris sul secondo palo, la rovesciata dell'esterno ex Loanesi termina a lato.

45' Saranno 2 i minuti di recupero.

43' Buona discesa di Virga sulla sinistra, palla verso Cassata che col tacco trova la porta e la grande parata in tuffo di Illiante.

39' Occasione per i padroni di casa con Brollo che si accentra dall'esterno mancino e lascia partire un sinistro insidioso a cui Cella risponde presente.

37' Campelli si tocca la coscia e lascia il campo a Morchio.

35' Continuano le schermaglie tra le due panchine, ammoniti entrambi i tecnici.

34' Fasi di gioco molto spezzettate, ora la panchina giallorossa si scalda per un calcio rifilato a palla ferma da Cassata a Puddu. Ammonita la punta nerazzurra.

31' Azione a tutta ampiezza del Finale con il cross di Caligaris dall'esterno di destra verso Dagnino che si accentra dalla sinistra e calcia al volo, alto.

26' Cross di Ravoncoli che arriva sul fondo dopo un'azione avvolgente dell'Imperia, colpo di testa di Jebbar un po' forzato, para Illiante.

21' Sono le difese fin qui ad avere la meglio. Prima quella nerazzurra con Guida che anticipa Gagliano, poi, sul ribaltamento di fronte, Chiarlone che libera su Cassata.

17' Subito una tegola per i giallorossi, Genta non ce la fa più ed è costretto a lasciare campo a Gagliano.

10' IMPERIA IN VANTAGGIO! Taddei atterrato dalla mattonella di campo giusta per mandare Sancinito a calciare e scavalcare Illiante.

8' Scarico dalla sinistra di Vierci verso Sako, troppo macchinoso nel girarsi, la sua conclusione è centrale per Cella.

1' Dopo un minuto di raccoglimento si parte e subito il Finale conquista il primo angolo dell'incontro con la conclusione di Vierci deviata.

PRIMO TEMPO



Queste le scelte dei due tecnici alla ripartenza del campionato.

FINALE (3-5-2): Illiante; Gasco, Chiarlone, G. Puddu; Caigaris, Basso, Genta, Dagnino, Brollo; Sako, Vierci.

A disposizione: Mondino; Arzarello, Marangi, Gagliano, Belvedere, Scalia, Stagnaro, Messina, Risso.

Allenatore: D. Balleri

IMPERIA (4-4-2): Cella; Ravoncoli, Guida, Sancinito, Virga; Campelli, Taddei, Giglio, Jebbar; Cassata, Saviozzi.

A disposizione: Boca; Plando, Gandolfo, Lanteri, Fatnassi, Morchio, Minasso, Ardissone, Moro.

Allenatore: G. Bocchi

Riposti gli scatoloni con gli addobbi e sgomberate le tavole, si torna sui campi del calcio dilettantistico, in questa ultima giornata del girone d'andata del campionato di Eccellenza che propone un intrigante Finale-Imperia.

Giallorossoblu chiamati a resettare una seconda parte di 2022 con più ombre che luci, con la vittoria che manca da ben 8 giornate (l'ultimo successo proprio in casa, contro la sorpresa Forza&Coraggio) e quindi l'avvicendamento in panchina tra Ferraro e Balleri, proprio prima dell'ultima giornata dello scorso anno solare.

Un cambio volto a ridare slancio proprio come accaduto per i dirimpettai imperiesi. Out Lupo, con Bocchi i nerazzurri si sono rilanciati e in poco meno di un mese si sono tolti la soddisfazione di battere la capolista Albenga (portandosi a -3 dal secondo posto) e mettere la Coppa Italia di categoria in bacheca, appena quattro giorni fa.

Riaprono le porte del campionato ma non quelle del "Borel" per i tifosi: la gara, che comincerà con un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli, sarà anche questa volta senza pubblico per le ormai note vicende dell'impianto di via Brunenghi.