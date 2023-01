Calcio, Imperia. A Sancinito non bastano il pari e la "cometa" di Finale: "Bisogna far punti! Un peccato non aver vinto con i risultati di Albenga e Cairese" (VIDEO)

Il rigore di Dagnino a tempo scaduto ha acuito ulteriormente i rimpianti in casa Imperia, soprattutto guardando ai risultati dell'Albenga e della Cairese.

La cometa di Davide Sancinito, ex di turno, non è bastata per iniziare il 2023 in campionato con i tre punti (a pochi giorni dal successo di Coppa).

Per il "neo" difensore nerazzurro (Bocchi lo ha schierato in posizione arretrata anche nel derby con l'Albenga), bisogna riprendere subito il passo per poter competere per i primissimi posti della graduatoria: